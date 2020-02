Roma: test allo Spallanzani per la donna del gruppo della Cecchignola

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stata già sottoposta alle terapie previste dal protocollo del ricovero allo Spallanzani di Roma, la donna del gruppo che faceva parte del gruppo arrivato il 3 febbraio da Whuan e messo in quarantena nella caserma della Cecchignola. La donna che è stata portata a scopo precauzionale nella struttura, come riferiscono i responsabili della struttura romana, ha soltanto una congiuntivite (l'iperemia congiuntivale è, insieme alla febbre, uno dei probabili sintomi delle persone contagiate) ed è negativa al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV, ma è stata trasferita in malattie infettive per ulteriori accertamenti.

Intanto il previsto imbarco anche del 17enne di Grado che doveva salire a bordo dell’aereo inglese che domani porterà in Gran Bretagna anche otto italiani, non ha ha avuto il via libera dalle autorità sanitarie per via della sua febbre. - (PRIMAPRESS)