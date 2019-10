Roma: tavola rotonda di Anica e Videocittà sulle Deep Fake, i falsi video che sembrano veri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 29 ottobre presso la Sala cinema ANICA di Roma, in viale Regina Margherita 286, si parlerà di Deep Fake, ossia falsi video fatti passare per news reali. A promuovere l’incontro è l’Anica, l’associazione nazionale industrie cinematografiche e audiovisivi, presieduta da Francesco Rutelli e il festival delle immagini,Videocittà, affrontano uno degli aspetti che sta caratterizzando sempre di più il mondo del web. I finti video su Donald Trump che in una suite presidenziale ordina ad una prostituta di orinare sul letto dove ha dormito Obama o quelli di Osama Bin Laden che da redivivo spinge al sacrificio i militanti dell’Isis. Paradossali nei loro contenuti ma incredibilmente ben fatti fino al punto da indurre, i meno strutturati a filtrare le fake, a crederci e replicare le notizie sul web con tanto di indignazione.

L’incontro sarà introdotto da Francesco Rutelli, seguito dal saluto del Consigliere per gli Affari Giuridici del Presidente del Senato, Claudio Galoppi. Interverranno Manuela Cacciamani, Imprenditore Multimedia & Tecnologia, Digital Champion - Nunzia Ciardi, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - Francesco Giorgino, Giornalista Rai e Docente Luiss e Mario Morcellini, Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. - (PRIMAPRESS)