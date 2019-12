Roma: si espande al Centro Commerciale di Porta di Roma il servizio di auto condivisa e sostenibile di Popmove

(PRIMAPRESS) - ROMA - La mobilità urbana si fa sempre più condivisa nel segno della sostenibilità e del risparmio. Nel grande polo dello shopping della zona Nord della Capitale, uno dei centri commerciali più grandi d’Europa con i suoi oltre 18 milioni di visitatori l’anno

Dopo i risultati dei primi tre mesi di sperimentazione Popmove - il primo “social mobility network” nato grazie alla partnership di Hurry! e ALD Automotive Italia - mette in campo un servizio per i clienti di Porta di Roma.

Nel parcheggio al piano -1, settore blu, di fronte all’ingresso alle rampe mobili, in quattro postazioni dedicate e contrassegnate dal logo Popmove saranno disponibili per il noleggio due Jaguar, una Opel Astra e una Opel Mokka. Si alterneranno anche BMW, Audi, Smart e altre auto Popmove che si renderanno disponibili. Gli utenti potranno lasciare il loro mezzo di trasporto nel posto appositamente riservato, prendere una delle auto di Popmove e riportarla quando vogliono, sempre rispettando il limite massimo di 29 giorni.

Questo servizio offre diverse possibilità di utilizzo. Consentirà, ad esempio, a chi ha bisogno di un’auto di grossa cilindrata per un fine settimana o per un periodo più lungo di prendere un veicolo a noleggio e magari partire per una vacanza, lasciando il proprio mezzo nel posto riservato. Oppure di utilizzare l’auto Popmove per poche ore o per una giornata per trasportare eventuali acquisti ingombranti effettuati nei grandi negozi di arredamento, bricolage o articoli sportivi del centro commerciale. O semplicemente di sperimentare il servizio di Popmove/Popgo e familiarizzare con esso per poi utilizzarlo nella quotidianità della Capitale. Inoltre chi non ha l’auto e vuole raggiungere Porta di Roma con un’auto Popmove da qualsiasi zona della Capitale potrà contare su uno sconto del 15%.

Per utilizzare le auto basterà scaricare la app di Popmove, registrarsi e seguire le istruzioni. Un’esperienza facile e immediata che consentirà di aprire l’auto in assoluta autonomia, in modalità “ready to share”, quindi senza lo scambio delle chiavi e di fare lo stesso per la chiusura del noleggio, il tutto senza estenuanti file al bancone o la firma di documenti. - (PRIMAPRESS)