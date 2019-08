Roma: seconda giornata di consultazioni di Conte con i partiti di maggioranza. Salvini e Meloni non saranno in delegazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono iniziate questa mattina le consultazioni del premier incaricato Conte con le delegazioni dei partiti maggiori dopo quelle di ieri con i partiti minori che saranno essenziali per la maggioranza in Senato. Sia Salvini (Lega) che Meloni (Fratelli d’Italia) non saranno presenti nelle loro delegazioni. Il neo-premier bis ha incassato il sì di un senatore del Psi e dell'Union valdostane, mentre ci sono ancora distanze con Leu. - (PRIMAPRESS)