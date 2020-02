Roma: salgono a 528 i contagiati da coronavirus ma 37 sono le persone già guarite. Così il report del Commissario Borrelli nell'aggiornamento pomeridiano alla stampa

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’ormai appuntamento fisso del resoconto pomeridiano dell’andamento dell’epidemia da coronaverus, con il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha il suo aggiornamento: ”Una buona notizia: in Lombardia ci sono 37 persone guarite su 305 contagiate". Così ha voluto esordire Borrelli. Oltre alle 37 persone guarite da coronavirus in Lombardia ci sono anche tre pazienti dimessi nel Lazio e due in Sicilia, ha aggiunto Borrelli. Poi il commissario per l'emergenza sul coronavirus ha tracciato un quadro della situazione globale nel nostro Paese: oltre 528 i contagiati, 474 in assistenza; 278 in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva. Il dettaglio regione per regione è questo: Lombardia: 305 persone contagiate. Veneto: 98. Emilia-Romagna: 97. Liguria: 11. Lazio: 3. Sicilia: 3 (2 guariti). 2 in Toscana, Campania, Piemonte. 1 in provincia di Bolzano. 1 in Abruzzo. I decessi: 14, anche si aspettano esiti degli accertamenti dell'Iss per l'ufficialità. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia sono stati effettuati 11.085 tamponi. La regione che ne ha fatti di più è il Veneto con 5300 esami, seguita dalla Lombardia con 3320, poi l'Emilia Romagna con 1033. Nel Lazio sono stati fatti 552 tamponi. Sono fuori da questo screening Basilicata e Molise. - (PRIMAPRESS)