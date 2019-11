Roma: rapina nel quartiere Romanina, il proprietario di un bar apre il fuoco sui rapinatori ed uno perde la vita

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una rapina finita nel sangue quella accaduta in serata in un bar-tabaccheria della zona Romanina, nella periferia est della Capitale. A perdere la vita in una sparatoria con il proprietario è stato uno dei due rapinatori che si sono introdotti nell'attività commerciale. Si chiamava Ennio Proietti e aveva 69 anni. Il complice- arrestato - è Enrico Antonelli, 58 anni. Ha precedenti per spaccio di droga e ricettazione e secondo quanto si apprende, sarebbe stato sottoposto in passato anche alla sorveglianza speciale e agli arresti domiciliari. Ferito il titolare del bar, un cinese di 56 anni. Sul posto, in via Antonio Ciamarra, i poliziotti del commissariato Romanina e i soccorritori del 118. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli agenti. Pare, però, che tutto sarebbe accaduto alle 19 circa, quando in due, in sella a uno scooter, si sono fermati davanti al bar ricevitoria al civico 186. Dopo aver lasciato il ciclomotore acceso, sono entrati nell'attività commerciale, dove hanno avuto una colluttazione con il titolare. Durante lo scontro fisico sarebbero stati esplosi almeno due colpi di pistola. Al momento non è chiaro a chi appartenesse l’arma. - (PRIMAPRESS)