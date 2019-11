Roma, protesta dei pensionati al Circo Massimo: "Noi invisibili?Siamo 16 milioni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Manifestazione nazionale oggi al Circo Massimo a Roma, indetta dai sindacati dei pensionati SpiCgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. Lo slogan dei primi cartelli che si stavano preparando per il corteo è "Invisibili no! Siamo 16 milioni". Rivalutazione delle pensioni, allargamento della 14esima, riduzione delle tasse, fisco più equo, sanità e una legge sulla non autosufficienza i temi della iniziativa. Per i sindacati, la manovra è insufficiente vista la mini-rivalutazione da "nemmeno 50 centesimi al mese" inserita nella legge di bilancio. - (PRIMAPRESS)