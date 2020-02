Roma: procedure unificate d'intervento delle ambulanze del 118. Incontro tra il ministro Speranza ed il presidente del Sis 118 Balzanelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Incontro domani 26 febbraio tra il ministro della Salute, Roberto Speranza ed il presidente nazionale del Sis 118, Mario Balzanelli per stabilire un protocollo unico su tutti i territori regionali, dei sistemi di biocontenimento delle autoambulanze e barelle in situazione di operatività in ambiente contaminato da coronavirus. Il protocollo dovrà fare riferimento anche alle procedure riguardanti le modalità di vestizione e vestizione delle equipe medi-sanitarie delle ambulanze e della santificazione delle stesse al termine del trasporto effettuato. - (PRIMAPRESS)