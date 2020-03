Roma: primo giorno in isolamento del Dem Nicola Zingaretti ma nella rete circola la foto del brindisi milanese che suggeriva di non aver paura

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il primo giorno a casa in quarantena e sotto cura per il coronavirus di Nicola Zingaretti. Dopo l’annuncio dato dallo stesso segretario del Partito Democratico “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19”, all’esponente politico sono arrivati centinaia di messaggi di solidarietà da tutto l’arco costituzionale e dagli rappresentanti italiani Ue come Gentiloni e Sassoli. Tuttavia i social non hanno digerito l’atteggiamento ambiguo degli esponenti politici della maggioranza dove il rigore di questi giorni era stato preceduto da un iniziale sottovalutazione dell’espansione dell’epidemia. Nella rete, infatti, era circolata una incauta foto di Zingaretti che brindava a spritz con dei ragazzi nel tentativo di stemperare il clima di “non socializzazione” che si era creato a Milano per la paura del virus. - (PRIMAPRESS)