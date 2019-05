Roma: perquisizioni della GdF nella casa dell'ex consigliere del Csm, Luca Palamara

(PRIMAPRESS) - ROMA - Perquisita dalla guardia di Finanza la casa dell’ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Associazione nazione magistrati, Luca Palamara. Il magistrato è indagato per corruzione a Perugia in una inchiesta che vede sullo sfondo i rapporti intrattenuti con Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone. Nel frattempo stanno per essere notificati anche gli avvisi a comparire a Stefano Rocco Fava, pm della Procura di Roma e al consigliere del Csm Rosario Spina, entrambi indagati per favoreggiamento.Palamara dal canto suo ha chiesto di essere ascoltato subito dalla Procura per poter chiarire la sua posizione e nel contempo ha rigettato le accuse che gli sono state rivolte. - (PRIMAPRESS)