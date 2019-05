Roma: operazione delle forze dell'ordine nei confronti dei clan Casamonica e Di Silvio nella zona est della capitale. Tre gli arrestati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Operazione congiunta delle forze dell’ordine di Roma questa mattina nei confronti dei clan Casamonica e Di Silvio. In azione la polizia, i carabinieri e gli uomini del Gico della Guardia di finanza che hanno eseguito perquisizioni nel quadrante est della città, tra Tuscolana, Morena, Romanina, Borghesiana e Castelli.

Nel corso del blitz è stata sgomberata una villa, già confiscata, in via della Selvotta, nella periferia romana di Vermicino. Le forze di polizia hanno eseguito, al momento, tre arresti in flagranza. - (PRIMAPRESS)