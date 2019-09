Roma: operazione antidroga dei carabinieri a Primavalle. Arrestate 33 persone di un gruppo criminale

(PRIMAPRESS) - ROMA - I carabinieri della capitale hanno arrestato 33 persone, due delle quali minorenni, nel corso di un'operazione antidroga in un'area di edilizia popolare a Primavalle, quartiere della Capitale. Nel corso delle indagini, che hanno portato alla scoperta di un gruppo criminale che gestiva lo spaccio in zona, erano già state arrestate 22 persone in flagranza di reato. - (PRIMAPRESS)