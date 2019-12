(PRIMAPRESS) - ROMA - Un uomo di 48 anni è morto in un incendio divampato per cause da accertare, in una casa a Nettuno. Le fiamme sono scoppiate in un appartamento al quarto piano di un edificio basso. Sul posto due Squadre di Vigili del Fuoco. L'edificio è stato fatto evacuare per consentire tutte le verifiche. - (PRIMAPRESS)