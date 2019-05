Roma: morta una donna senegalese nella fermata Lepanto della Metro A

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una donna è morta nella Metro A di Roma dopo essere rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie alla stazione Lepanto. Si tratta di una senegalese di 33 anni. I vigili del fuoco sono sul posto insieme ai poliziotti del commissariato Prati impegnati nelle indagini. Per accertare la dinamica sono state acquisite le telecamere di videosorveglianza all'interno della stazione. Il macchinista, in stato confusionale, non sa ancora definire se la donna si sia gettata sotto il treno o sia caduta accidentalmente. - (PRIMAPRESS)