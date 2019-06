Roma: lo scrittore Andrea Camilleri ricoverato per problemi cardiorespiratori all'Ospedale Santo Spirito

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo scrittore Andrea Camilleri è stato ricoverato questa mattina al centro di rianimazione dell’Ospedale Santo Spirito. Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. È stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale. La ASL Roma 1 rilascerà un bollettino medico alle ore 17.00 sullo stato di salute del paziente. - (PRIMAPRESS)