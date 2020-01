Roma: lieve incidente stradale per Luca Zingaretti mentre era a bordo del suo scooter

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nessuna grave conseguenza per Luca Zingaretti, il popolare attore delle serie televisive del commissario Montalbano, che ha avuto un lieve incidente nella centrale via Cola di Rienzo nel quartiere Prati di Roma. Zingaretti è stato tamponato e catapultato a terra mentre si trovava in sella al suo scooter che è stato danneggiato. L'attore, pur accusando qualche contusione per la caduta non ha voluto andare in ospedale ma ha preferito farsi riaccompagnare a casa. Il guidatore (61anni) dell’auto che ha investito l’attore si è fermato a prestare soccorso. - (PRIMAPRESS)