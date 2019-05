Roma: le antiche e nuove migrazioni nella giornata dell'Università Tor Vergata dedicata al Festival dello Sviluppo Sostenibile

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il livello di attenzione per la sostenibilità ambientale si è alzato anche per le scadenze dettate dalla road-map europea nei prossimi anni con l’Agenda 2030. Il Festival promosso dall’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis), in programma fino al 6 giugno prossimo a Roma è diventato un incubatole di iniziative per diffondere la cultura della sostenibilità nei suoi molteplici settori. Nel fitto calendario di appuntamenti dell’Asvis, l’Università di Roma Tor Vergata con il Dipartimento di Storia, dedicherà il prossimo 23 maggio, una giornata alla relazione tra migrazioni e sostenibilità che sarà introdotta dal Rettore Giuseppe Novelli e da Marina Formica, coordinatrice della Macroarea di Lettere e Filosofia. - (PRIMAPRESS)