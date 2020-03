Roma: la sindaca Raggi chiede la quarantena ai dipendenti comunali che sono stati nelle "Zone Rosse"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sindaca di Roma Virginia Raggi chiede la quarantena volontaria per i dipendenti capitolini che negli ultimi 14 giorni abbiano frequentato o sia provenuti da “Zone Rosse”. In un comunicato la prima cittadina chiede senso civico ai suoi dipendenti per non vanificare il “Fondamentale lavoro di squadra nel rispetto delle misure disposto da tutti i livelli istituzionali”. Nella nota emessa dal Campidoglio si legge che a partire da domani mattina 9 marzo tutti i dipendenti che si trovino in quella situazione dovranno osservare la quarantena nella propria abitazione e “comunicare tale circostanza al numero verde 800 118 800 ed attendere le successive indicazioni”. La sindaca Raggi ha ringraziato tutti i dipendenti e le partecipate per la coesione ed il senso di responsabilità dimostrato. “Dobbiamo - ha detto la prima cittadina - contemperare il diritto alla salute con la continuità dei servizi pubblici essenziali. Un lavoro d squadra costruttivo”. - (PRIMAPRESS)