Roma: la ricostruzione dell'omicidio di Imen Chatbouri gettata giù da Ponte Sisto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inquirenti sulle tracce di un sospettato per l’omicidio di Imen Chatbouri fatta precipitare da Ponte Sisto a Roma. L’ex campionessa di atletica tunisina di 37 anni, è stata trovata morta all’alba del 2 maggio scorso sulla banchina del Tevere dopo un volo di una ventina di metri. Il ricercato è un uomo che si sarebbe vendicato dopo essersi sentito respinto. Attraverso le immagini di telecamere si è potuto ricostruire la dinamica dell’assassinio: l’uomo avrebbe afferrato la donna per le caviglie mentre lei era poggiata sulla balaustra del ponte per poi scaraventarla in basso. - (PRIMAPRESS)