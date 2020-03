Roma: l'aeroporto di Fiumicino raddoppia i termoscanner per i controlli ai gate in area extra Schengen

(PRIMAPRESS) - FIUMICINO (ROMA) – Lo scalo romano di Fiumicino si dota di nuovi termoscanner in aggiunta a quelli già introdotti ai primi di febbraio presso i varchi dell’aeroporto internazionale così come era stato disposto dal Ministero della Salute. Si tratta di apparecchi di ultima generazione, come spiegano le autorità dello scalo, per i controlli della temperatura corporea dei passeggeri in partenza per destinazioni extra Schengen. Un addetto sanitario rileva la temperatura corporea misurata dai termoscanner con un tablet come device. L’operazione effettuata con rapidità non influisce sulle procedure di transito ai gate. I nuovi rilevatori si aggiungono a quelli già disponibili dal 4 febbraio scorso per i passeggeri in arrivo. In questo momento sono operativi presso gli aeroporti della Capitale 33 apparati termoscanner. - (PRIMAPRESS)