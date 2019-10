Roma: intitolata una via all’ex rabbino capo Elio Toaf che ha. Guidato la comunità ebraica per oltre 50 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inaugurata nel cuore del quartiere ebraico romano, una via dedicata a Elio Toaff, a capo della comunità di Roma per 50 anni. «E' una giornata storica, non solo per la comunità ma per la città di Roma», ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della cerimonia della strada che da via del Tempio viene rinominata Elio Toaf. Soddisfazione della presidente della comunità ebraica Ruth Dureghello e del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni. - (PRIMAPRESS)