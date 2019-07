Roma: insediati i nuovi ministri Fontana (Affari Europei) e Locatelli (Famiglia) che ieri hanno giurato dinanzi al presidente Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa mattina si sono insediati i due nuovi ministri che ieri hanno giurato dinanzi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per Lorenzo Fontana indicato agli Affari Europei, la strada di Bruxelles è già conosciuta perché era stato eletto all’Europarlamento per la prima volta nel 2009, incarico che lascia quando lo scorso anno ha rivestito l’incarico di Vicepresidente della Camera dei Deputati per poi assumere quello di Ministro della Famiglia e della Disabilità. Ruolo adesso ricoperto dalla neo nominata ministra Alessandra Locatelli. Laureata in Sociologia alla Bicocca di Milano, è da sempre impegnata nel sociale. Deputata del Carroccio, 43 anni, acquisisce le deleghe per le politiche della famiglia e della disabilità dopo essere stata educatrice per disabili con insufficienza mentale e assessore alle Politiche sociali a Como. - (PRIMAPRESS)