Roma: indiano "saltafile" al Colosseo arrestato per detenzione di arma impropria. Schedava gli agenti di polizia locale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al Colosseo un indiano di 38 anni ha tentato di disfarsi di un coltello della lunghezza di 20 cm durante un controllo della Polizia locale di Roma Capitale. L'uomo è in stato di fermo e per lui verrà emesso anche un ordine di allontanamento. La sua attività, esercitata nei pressi del Colosseo, è quello di "saltafila" abusivo, cioè che consente attraverso ricompensa di far accedere più velocemente i turisti all’ingresso del famoso monumento. Nel suo cellulare sono state rinvenute decine di foto di agenti di polizia ritratti durante le attività antiabusivismo nell'area del Colosseo e Fori Imperiali, il che fa presupporre che vi sia una rete di abusivi che si passano le informazioni sugli agenti di polizia che operano in quella zona. Accusato di "resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di arma impropria” è stato anche sanzionato per attività illegale di tour turistici. - (PRIMAPRESS)