Roma: indagato il carabiniere cha avrebbe diffuso la foto di Christian Natale bendato

(PRIMAPRESS) - ROMA - C’è un carabiniere indagato nell’inchiesta della Procura di Roma sulla foto circolata che ritraeva Christian Natale Hjort mentre veniva interrogato bendato. Si tratta del militare che ha scattato la foto - poi condivisa in una chat e arrivata alla stampa - del 18enne americano nella caserma di via In Selci. I due ragazzi americani si trovano in carcere insieme al connazionale Finnegan Elder con l’accusa di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Al carabiniere i pm romani contestano il reato di rivelazione del segreto d’ufficio. - (PRIMAPRESS)