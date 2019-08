Roma: Funerali blindati per Fabrizio “Diablo” Piscitelli al Divino Amore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scatterà oggi la massima sorveglianza per i funerali di Fabrizio Piscitelli, storico capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso in un agguato a mano armata il 7 agosto scorso, in programma domani. Corteo funebre scortato, controlli ai caselli autostradali, stazione ferroviarie e metro. La Questura ha messo a punto un piano di sicurezza che scatta da stasera il piano sicurezza. Il funerale di Diablo, come veniva chiamato dai fan del suo club, dopo le polemiche che hanno alimentato i giorni scorsi tra Questura e familiari che volevano funerali pubblici, si svolgeranno oggi 21 agosto al santuario del Divino Amore. - (PRIMAPRESS)