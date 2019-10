Roma: forse un guasto tecnico al bus di linea che si è schiantato contro un albero sulla via Cassia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Potrebbe essere stato un guasto meccanico la causa dell’incidente che ha coinvolto un autobus di linea finito contro un albero a Roma. Si registrano 29 feriti di cui 9 in codice rosso. "Nessuno dei feriti è però in gravi condizioni e in pericolo di vita" comunica in una nota la Regione Lazio. L'incidente che è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo ha richiesto l’intervenuto dei Vigili del Fuoco, il 118 con otto ambulanze, i carabinieri e la polizia locale del Gruppo Cassia. L'autobus coinvolto è il numero 301. Le persone rimaste ferite hanno riportato traumi contusivi nell'incidente. Si tratta soprattutto dei passeggeri che erano posizionati nella parte anteriore dell'autobus. I passeggeri che erano a bordo parlano di aver sentito un forte rumore, probabilmente causato dall’impatto del mezzo con l’albero su cui si è andato ad impattare. Nell’urto sono scoppiati i vetri disseminando le schegge sui passeggeri. L’Atac ha aperto un’indagine interna, ormai l’ennesima sul disservizio dei trasporti nella capitale. - (PRIMAPRESS)