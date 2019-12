Roma: è il figlio del regista Paolo Genovese il ragazzo che alla guida della sua Renault ha investito e ucciso due ragazze. Inutile il suo soccorso

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ il figlio 20enne del regista Paolo Genovese, l’investitore delle due ragazze travolte mentre ieri notte attraversavano Corso Francia all’altezza di Via Flaminia, la zona della movida romana. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Le due adolescenti, Gaia e Camilla, stavano attraversando la strada a scorrimento veloce quando sono state travolte e uccise dalla Renault condotta da Pietro Genovese, che si è fermato per soccorrerle. Il giovane è stato sottoposto ai test di alcol e droga. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Intanto dalle prime testimonianze raccolte, sembra che le ragazze stessero tornando a casa nel quartiere Fleming dopo aver passato la serata a Ponte Milvio. Sequestrati l'auto coinvolta nell'incidente e il cellulare del 20enne alla guida. Verranno effettuati accertamenti per verificare se al momento dell'impatto il giovane si trovava al telefono. Al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli agenti stanno ascoltando testimoni per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Sembra che le ragazze stessero attraversando la strada di corsa, mano nella mano. Mazzi di fiori sono stati deposti su Corso Francia, nel luogo dove sono state investite e uccise le due sedicenni. - (PRIMAPRESS)