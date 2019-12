Roma: due ragazze sedicenni sono state investite e uccise da un ventenne nella notte su Corso Francia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono due ragazze di 16 anni le vittime dell'investimento avvenuto nella notte a Roma a Corso Francia, all'altezza di via Flaminia Vecchia. Le due adolescenti stavano attraversando la strada a scorrimento veloce quando sono state travolte e uccise. Alla guida dell'auto un ragazzo di 20 anni che si è fermato per soccorrerle ed è poi stato sottoposto ai test sull'assunzione di alcol e droga. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento dell'incidente la zona era interessata da una fitta pioggia. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell'impatto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte delle due ragazze. Sul posto per i rilievi pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale. - (PRIMAPRESS)