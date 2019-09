Roma: domani 26 settembre sciopero trasporto pubblico di 2 ore sulla rete Atac

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani il trasporto pubblico capitolino è a rischio per lo sciopero di 2 ore, dalle 10 alle 12, proclamato a livello regionale dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L'agitazione interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Così in un comunicato l'Agenzia per la Mobilità di Roma. - (PRIMAPRESS)