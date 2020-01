Roma: domani 24 gennaio all'Ordine dei Giornalisti incontro sull'etica professionale in occasione del messaggio del Papa sulle comunicazioni sociali

Carlo Verna OdG

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani Venerdì 24 gennaio, in occasione della festa di San Francesco di Sales, il Papa pubblicherà il Messaggio annuale sulle comunicazioni sociali, un testo che si è sempre rivelato utile per una riflessione etica e professionale. Per questo, presso la Sede dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dalle 12.00 alle 14.00 vi sarà un momento di riflessione in occasione della pubblicazione papale. Interverranno, fra gli altri, Carlo Verna presidente del Cnog; Giampiero Gamaleri docente universitario; mons. Lucio Ruiz Dicastero per la comunicazione della Santa Sede; Laura De Luca Radio Vaticana. - (PRIMAPRESS)