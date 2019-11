Roma: divisioni interne ai sindacati, fanno saltare un incontro in Campidoglio su servizi strategici. La delusione della sindaca Raggi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dialogo interrotto tra la sindaca Virginia Raggi e i sindacati confederali convocati in Campidoglio questo pomeriggio per fissare alcuni obiettivi strategici per il funzionamento di servizi. Al tavolo avrebbero dovuto prendere parte Cgil, Cisl, Uil ,Ugl e Usb ma, secondo indiscrezioni, sarebbe stata proprio la convocazione anche del rappresentante del sindacato di base Usb, ad aver provocato l’abbandono del tavolo della triplice e dell’Ugl.

“Sono delusa e amareggiata - ha commentato Virginia Raggi - anche perché sono stata sempre aperta al dialogo e continuerò a esserlo. Tuttavia, Non è pensabile che a causa di vecchie logiche interne alle sigle sindacali, si perda una preziosa occasione di confronto utile ai lavoratori e soprattutto ai cittadini. Ho convocato - ha aggiunto la prima cittadina - un nuovo incontro il prossimo 19 dicembre. Mi auguro che stavolta si preferisca mettere al centro temi e contenuti e non beghe che interessano e riguardano solo ed esclusivamente le singole organizzioni sindacali e non cittadini e lavoratori, verso i quali occorre maggiore responsabilità".

L’abbandono del tavolo di confronto è stata considerata un’occasione persa anche da parte dall’assessore al Personale, Antonio De Santis: “Dialogo e collaborazione sono fondamentali per generare qualità nei servizi. Lo dimostra il lavoro sviluppato insieme ai sindacati della Funzione Pubblica, siglando due contratti decentrati dal 2017 a oggi. Per questo - ha aggiunto De Santis - Bisogna sempre mettere al centro il merito delle questioni. Oggi invece chi ha scelto di non partecipare al tavolo ha dimenticato quali sono le priorità". - (PRIMAPRESS)