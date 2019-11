Roma, CdM vara il decreto per un fondo di 20 milioni di euro per l'emergenza Venezia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera al Consiglio dei Ministri di un decreto per il fondo di 20 milioni di euro per lo stato di emergenza per Venezia richiesto dal presidente della Regione.

Il premier Giuseppe Conte lo aveva annunciato questa mattina nel sopralluogo effettuato nella laguna veneta sommersa dall’acqua e con ingenti danni provocati dall’alta marea che ha avuto ieri un picco di 170 centimetri. Mentre per domani si prevede un nuovo allarme ma che dovrebbe essere più contenuto. Nel decreto varato questa sera sono previste anche delle misure di aiuto ai commercianti e ed alle imprese che sono state colpite dall’acqua alta. - (PRIMAPRESS)