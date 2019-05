Roma: bus elettrico della linea 119 in fiamme in via Sistina. Nessun ferito ma traffico interrotto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un autobus elettrico della linea 119 dell'Atac ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7.30 in via Sistina, a Roma. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco che ha spento le fiamme. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e non risultano feriti. Chiusa temporaneamente al traffico via Sistina, da via Crispi a piazza Trinità dei Monti. Il Codacons annota che si tratta del nono caso di incendio su un bus dell'Atac e solleva un caso di cattiva grstione del parco automezzi della capitale. - (PRIMAPRESS)