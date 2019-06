Roma: auto-sospensione per i magistrati Cartoni e Lepre coinvolti nell'inchiesta della procura di Perugia per presunta corruzione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono arrivate ieri sera le richieste di autosospensione da parte dei due togati Corrado Cartoni e Antonio Lepre, entrati nell’indagine della Procura di Perugia che vedeva indagato anche l’ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura ed ex presidente dell’Associazione Nazionale dei Magistrati, Luca Palamara per presunti casi corruzione.

"Per senso istituzionale" comunichiamo l'autosospensione in attesa di chiarezza. Così due membri del Consiglio superiore della magistratura, Cartoni e Lepre hanno motivato le loro dimissioni, arrivate anche dopo l’incontro del vice presidente del Csm Ermini chiamato al Colle dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma a chiedere le dimissioni dei due magistrati era stato anche l’Anm di Milano.

Oggi ci sarà il plenum straordinario del Csm che dovrà affrontare le vicende che lo stesso Ermini ha definito di “assurda gravità”. - (PRIMAPRESS)