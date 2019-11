Roma: auto investe una donna con due bambine. Ricoverate al San Camillo e Bambino Gesù

(PRIMAPRESS) - ROMA - In via Oderisi da Gubbio, a Roma, una donna con due figlie di 9 e 7 anni, sono state investite mentre erano ferme alla fermata del bus, da una vettura che ha perso il controllo.

La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo, mentre le due minori sono state soccorse in codice giallo al Bambin Gesù di Roma. Sul posto la Polizia di Roma Capitale. Dinamica al vaglio. A quanto accertato dalla polizia locale, una donna di 79 anni ha perso il controllo dell'auto all'altezza di una fermata dell'autobus. Ferite anche altre due donne che sono state portate in ospedale una in codice giallo e l'altra in verde. - (PRIMAPRESS)