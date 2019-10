Roma: estradizione per Paolo Stellacci, il latitante inserito nella lista dei 100 ricercati in Italia e arrestato in Spagna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà estradato in Italia Paolo Stellacci (45), inserito nella lista dei 100 latitanti su cui erano puntati gli occhi delle forze dell’ordine. Su Stellacci pendono accuse di violenza sessuale, calunnia, appropriazione indebita, truffa aggravata e ricettazione per cui è stato condannato a 18 anni e 27 giorni di reclusione per il cumulo di reati ascrittigli. La polizia di Stato e quella spagnola lo hanno individuato e catturato ad Alicante, in Spagna. Nei prossimi giorni è prevista l'udienza per la procedura della sua estradizione verso l'Italia. - (PRIMAPRESS)