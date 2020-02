Roma: al Museo del Sassofono di Fiumicino Attilio Berni in concerto domani 15 febbraio con la musica che si fa sexy

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al Museo del Saxofono di Fiumicino è on-air domani 15 febbraio, il quarto grande evento della stagione musicale in corso: Saxappeal, un concerto-spettacolo che vede protagonista il direttore del Museo Attilio Berni. Un evento che raffigura e delinea lo stereotipo per eccellenza dell'erotismo musicale, Sax ed Eros. Un connubio indissolubile che diviene il tema di un avvincente concerto-racconto ricco di musiche sensuali ed accattivanti, aneddoti, curiosità, fotografie, filmati ed incredibili strumenti per narrare le avvincenti metamorfosi del più sexy degli strumenti musicali. Durante il concerto verrà esibito e suonato il sax tenore Selmer del celebre saxofonista degli anni ’70 Gil Ventura recentemente donato al Museo del Saxofono. - (PRIMAPRESS)