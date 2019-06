Rieti: ufficilializzata la candidatura a Città europea dello sport 2021

(PRIMAPRESS) - RIETI - Ufficializzata la candidatura di Rieti a Città Europea dello Sport 2021, il riconoscimento dell’Associazione delle Capitali Europee dello Sport con sede a Bruxelles che premia le politiche dei territori e degli enti locali a favore degli standard di salute ed inclusione sociale attraverso lo sport.

Sono stati il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti ed il Delegato allo Sport, Roberto Donati, ad accogliere la Commissione europea guidata dal presidente Gianfrancesco Lupattelli che questa mattina ha completato la visita degli impianti sportivi per la valutazione finale della candidatura. “Siamo soddisfatti per quanto ottenuto. Rieti avrà l’occasione per essere di nuovo un punto di riferimento per lo sport italiano e internazionale”. Così il consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati, in merito alla decisione comunicata da Aces Europe. Rieti è ufficialmente candidata al titolo di ‘Città europea dello sport 2021 che consente, in caso di vittoria, la possibilità di presentare progetti sportivi per l’organizzazione di eventi internazionali e progetti di riqualificazione degli impianti sportivi attraverso l’Unione europea”. - (PRIMAPRESS)