Raid degli Etruschi, un nuovo progetto motoristico firmato Etruria Historic Racing Club

(PRIMAPRESS) - VITERBO - Dal 20 al 23 Giugno Viterbo e la sua Provincia ospiteranno la prima edizione del Raid degli Etruschi, raduno turistico internazionale di auto storiche organizzato dall’Etruria Historic Racing Club



La manifestazione, che vanta il patrocinio del Comune di Viterbo, Montalto di Castro, Marta, Bagnoregio, Fondazione Vulci e Provincia di Viterbo, avrà una connotazione prettamente turistica finalizzata a valorizzare le bellezze paesaggistiche, architettoniche e storiche della Tuscia con visite guidate presso i luoghi di maggiore rilievo culturale, a bordo delle proprie classic car. Sarà un evento motoristico itinerante che si pone l’obiettivo di coinvolgere appassionati e collezionisti del settore, e allo stesso tempo, diventare uno strumento di promozione della Tuscia viterbese, esaltandone le peculiarità e le specificità che lo contraddistinguono.



Punto di riferimento sarà Viterbo, città di origine Etrusca, sede pontificia dal 1257 al 1281, capoluogo di provincia italiano con la migliore qualità dell’aria, che ogni anno ospita il passaggio della 1000 Miglia attraverso il centro storico. Il programma prevede la visita di alcuni tra i borghi e luoghi più caratteristici della Provincia di Viterbo tra cui Civita di Bagnoregio, considerato uno dei Borghi più belli d’Italia, situato nell’alto Lazio, al confine con l’Umbria, all’interno della meravigliosa Valle dei Calanchi; Vulci, Il suo Parco naturalistico e gli scavi archeologici che testimoniano l’esistenza di questa antica città Etrusca sorta su un pianoro di circa 120 ettari e lambita dal fiume Fiora; Marta, un antico insediamento Etrusco diventato un villaggio di pescatori situato sulla sponda meridionale del Lago di Bolsena, caratterizzato da un borgo medievale con vicoli e piazzette, arroccato attorno alla Torre dell’Orologio; Montalto di Castro, situato a pochi chilometri dal mare, sede del Castello Guglielmi, costruito probabilmente nel XV secolo dagli Orsini, come ricordato dalla lapide posta sulla torre, il cui nucleo più antico è costituito dall’imponente torre quadrangolare con basamento a scarpa Non mancheranno degustazioni delle specialità enogastronomiche del territorio, che sicuramente soddisferanno anche i palati più fini e avvincenti prove di regolarità, per chi non può fare a meno dei pressostati. Saranno presenti anche le telecamere di “Gentleman Driver TV”, programma televisivo motoristico prodotto da Adrenaline24h, in onda su Sky Sport canale 228 Automototv e sul Digitale Terrestre canale 213 solo in Lombardia, che riprenderanno il Raid degli Etruschi durante tutti i giorni. Le riprese saranno poi trasmesse in seguito, durante una puntata dedicata alla manifestazione. Il Presidente Mimmo Patara e tutto il suo staff sono già all’opera per preparare al meglio questa prima edizione. - (PRIMAPRESS)