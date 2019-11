Oggi sciopero dei benzinai su tutta la rete stradale ed autostradale: aperte solo le pompe "No Brand"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà una giornata al risparmio di benzina per i pendolari e per chi si deve muovere per lavoro quella di oggi caratterizzata dallo sciopero dei benzinai. La mobilitazione interesserà tutti gli impianti dell'intera rete stradale ed autostradale e per quanto riguarda la nostra regione dovrebbe riguardare circa un centinaio di gestori. I maggiori disagi dovrebbero riguardare principalmente gli impianti a marchio mentre le cosiddette “pompe bianche”, ossia quelle non “No Brand” potrebbero non aderire allo sciopero continuando a garantire la normale erogazione di carburante. - (PRIMAPRESS)