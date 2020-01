Matteo Salvini cita una frase di Guareschi sulla libertà in attesa della decisione di oggi da parte della Giunta per l’Immunità sul caso Gregoretti

(PRIMAPRESS) - OMA - Matteo Salvini è in attesa della decisione della Giunta per le Immunità del Senato che si esprimerà alle ore 17, sul caso che lo riguarda per il probabile sequestro di migranti sulla nave Gregoretti. “Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione. Siamo pronti, sono pronto". Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale della Lega a Comacchio. - (PRIMAPRESS)