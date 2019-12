M5S e Italia Viva disertano il Consiglio dei Ministri per il salvataggio della banca Popolare di Bari. L'ira del Pd

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nulla di fatto al Consiglio dei Ministri che ieri in tarda serata non è riuscito a trovare una soluzione per la crisi della Popolare di Bari per cui era in gioco il salvataggio dell'istituto di credito pugliese. I Renziani di Italia Viva e Cinque Stelle non si sono presentati, con Conte si sono seduti solo i ministri del Pd e di Leu. Dario Franceschini (Pd) ha attaccato duramente gli assenti: "I ministri del Pd hanno partecipato al Consiglio dei Ministri. In ogni scelta di governo, e a maggior ragione quando si tratta di tutelare i risparmi dei cittadini, noi mettiamo doverosamente senso di responsabilità. Le minacce, le aggressioni agli alleati, le assenze per fare notizia, le lasciamo ad altri”. - (PRIMAPRESS)