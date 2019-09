Lo "Sport in Piazza" di MSP arriva a Piedimonte San Germano nel frusinate

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo sport arriva in piazza a Piedimonte San Germano (FR), il prossimo 8 settembre con la manifestazione promossa dal Comitato Regionale MSP Lazio, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. La manifestazione, sarà un contenitore multidisciplinare con l'esibizione, dalle 10 alle 18, in cui ci si potrà cimentare ed avvicinarsi alle diverse discipline sportive: arti marziali, karatè, ginnastica ritmica, soccer freestyle, body building e difesa personale.

L'evento "Sport in Piazza" fa parte dell'iniziativa "L'Estate delle Meraviglie" promossa dalla Regione Lazio a favore della promozione sportiva sul territorio laziale.

Queste le Associazioni presenti domenica: ASD TKBM Karate, ASD TKR Karate, ASD Gymnasium Monte Mario Ritmica, ASD Butterfly Ritmica, ASD Frestyle Italia e ASD New Gold Center Body Building. - (PRIMAPRESS)