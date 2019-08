La Procura di Roma vieta i funerali pubblici di Dabolik e la famiglia ricorre al Tar

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Procura di Roma vieta i funerali pubblici per Diabolik ma la famiglia del capo degli ultrà della Lazio ricorre al Tar. Il questore di Roma Carmine Esposito ha deciso di vietare che i funerali si svolgano «in forma pubblica e solenne» per «motivi di ordine pubblico». Si teme infatti che per la «partecipazione emotiva dell’interno contesto nazionale delle tifoserie» si possa verificare qualche incidente, come è successo la sera stessa dell’omicidio quando i cronisti che lavoravano sul luogo del delitto sono stati aggrediti dagli ultrà, presi a spintoni.I funerali di Fabrizio Piscitell i , ucciso da un colpo di pistola che potrebbe vedere la pista di clan albanesi attivi in Italia, si dovrebbero svolgere nelle prime ore di martedì 13 agosto nel cimitero Flaminio. - (PRIMAPRESS)