La Procura di Roma chiederà una perizia tecnica per stabilire la dinamica dell'incidente di Corso Francia a Roma in cui hanno perso la vita Camilla e Gaia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ciò che interessa ai magistrati, per arrivare quanto più vicini alla dinamica dell’incidente, in cui hanno perso la vita le due ragazze sedicenni Camilla e Gaia travolte su Corso Francia dall’auto del 20enne Pietro Genovese, è una ricostruzione tecnica di almeno tre informazioni fondamentali: il funzionamento del semaforo; la velocità del veicolo che le ha investite ed il punto preciso d’impatto (fuori o dentro le strisce pedonali). La Procura di Roma, dunque, dovrà affidare l’incarico tecnico a dei periti che dovranno presentare la loro relazione. I tempi per stabilire il livello di responsabilità di Genovese, ora agli arresti domiciliari, si allungheranno proprio in attesa del responso dei periti che saranno incaricati ma nell’eventualità anche quelli nominati dalle due parti come altri fatti di cronaca ci hanno ormai abituati. - (PRIMAPRESS)