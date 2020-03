L’emergenza sanitaria potrebbe accelerare la riforma del Sis 118. Castellone (M5S): “Personale strutturato per il rischio biologico correlato”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’emergenza sanitaria generata dal coronavirus potrebbe accelerare la riforma legislativa del Sistema nazionale del 118. La discussione in aula del Senato con una relazione presentata dalla senatrice Maria Domenica Castellone (M5S) ha trovato il consenso del ministro della Salute Roberto Speranza, per spingere sulle implementazione di presidi, equipaggi e mezzi per il Sistema 118 nazionale. La carenza di equipaggi sanitari d’emergenza renderà necessaria la proroga dei contratti medico-infermieristici a tempo determinato in scadenza per il SET 118 ma anche il reclutamento di ulteriori unità di personale sanitario, medico ed infermieristico, mediante scorrimento delle graduatorie già in essere per il SET 118. Altro aspetto evidenziato dalla situazione di emergenza dell’epidemia da coronavirus è l’implementazione nel Set 118 di volontari con personale strutturato in ragione dell'elevato rischio biologico correlato. Ma oltre alle unità mobili bisognerà potenziare i posti letti nelle unità operative di Medicina di Urgenza e di Terapia Intensiva, particolarmente nelle strutture sanitarie dei territori maggiormente impegnati nella gestione dei focolai epidemici da Covid-19. “Un piano in linea con le esigenze di modernizzazione del sistema 118 per un servizio assolutamente indispensabile” ha detto il presidente nazionale del 118, Mario Balzanelli. - (PRIMAPRESS)