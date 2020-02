Intercettazioni: oggi il voto sul testo con l'accordo di tutta la maggioranza. Dovranno essere "Indispensabili e Rilevanti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva questa mattina in aula della Commissione Giustizia del Senato, il provvedimento sulle intercettazioni per poi essere votato alle 13,40 circa. Dopo gli iniziali “No” dei senatori di Italia Viva, tanto da far slittare ad oggi la discussione iniziata ieri, è stata una parolina che ha messo tutti d’accordo: “rilevanti”. Ossia le intercettazioni dovranno essere realmente rilevanti e pertinenti al filone d’inchiesta e non come è già accaduto in passato che si sbobinassero e si rendessero pubbliche una serie di conversazioni non interessanti per ricostruire la natura del reato. Dunque la maggioranza ha raggiunto l'accordo ed ora sul testo figurano le firme di tutti compresa Italia Viva. Un’operazione di collante che può essere ricondotta al senatore di Liberi e Uguali, Pietro Grasso che ha inserito l’emendamento conciliatorio. - (PRIMAPRESS)