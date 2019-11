Il premier Conte incontra questa sera Angela Merkel per discutere di Libia ma anche di Lufthansa e Alitalia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Attesa questa sera 11 novembre, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la Cancelliera tedesca Angela Merkel per una cena di lavoro presso il Casino del Bel Respiro in Villa Doria-Pamphili. Secondo quanto anticipato dalla stampa tedesca Conte e Merkel discuteranno della situazione in Libia e della questione migratoria. Il governo federale si è, infatti, offerto di mediare tra il Governo di accordo nazionale di Tripoli e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Inoltre, è probabile che i capi di governo di Italia e Germania affrontino questioni di politica economica, “come l'imminente guerra commerciale tra Usa e Ue che potrebbe danneggiare allo stesso modo entrambi i paesi”. Infine, Conte e Merkel potrebbero discutere della possibile partecipazione di Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca, al piano di salvataggio di Alitalia. - (PRIMAPRESS)