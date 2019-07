I 50 anni del primo uomo sulla luna raccontato in 4K su tivùsat da Piero e Alberto Angela

(PRIMAPRESS) - ROMA- I 50 del primo allunaggio sulla luna vissuti con l’effetto del 4K. Per chi dispone di un televisore 4K e una CAM certificati tivùsat o un decoder 4K tivùsat: l’appuntamento è oggi sabato 20 luglio in prima serata su Rai 4K, per seguire lo speciale di Ulisse sul primo allunaggio avvenuto 50 anni fa. Piero e Alberto Angela racconteranno quella storica notte di fine anni '60, ripercorrendo le orme dei primi astronauti dell’Apollo 11, con un racconto in prima persona dai luoghi dei fatti, come la base di lancio di Cape Canaveral e lo Space Center di Houston, e con le voci dei protagonisti. Lo speciale Ulisse, in programma alle ore 21,15 sarà trasmesso gratuitamente su Rai 4K in Ultra Alta Definizione. Un vero avvenimento per chi può sfruttare la piattaforma satellitare di tivùsat su Hot Bird. Rai 4K è diffuso da satellite a 13° est grazie alla partnership con Eutelsat ed è visibile sulla piattaforma tivùsat al canale 210. - (PRIMAPRESS)