Fiumicino: tassista violento mette ko un cliente. L’incredibile assenza di controllo allo scalo

(PRIMAPRESS) - FIUMICINO - Un aeroporto internazionale lasciato in balia di tassisti violenti. Non è la prima volta che accade ma questo volta si è superato ogni limite. Un passeggero italiano in arrivò da Madrid aveva chiesto l’applicazione della tariffa con tassametro al conducente del taxi e la risposta è stato un pugno assestato sul naso mandando ko lo sfortunato cliente. La polizia di stato di Fiumicino ha individuato il tassista colpevole di lesioni per futili motivi ed ora contro di lui la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ne chiede il legittimo ritiro della licenza. Resta, tuttavia, il problema dell’assenza di controllo nella postazione taxi che non può essere affidata agli addetti del taxi service che come in questo caso, si sono dileguati dopo l’episodio gratuito di violenza - (PRIMAPRESS)